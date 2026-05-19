Россиянам рассказали, безопасно ли есть раннюю клубнику в мае

Садовод Туманов: качественная клубника в мае не навредит здоровью
Николай Хижняк/РИА «Новости»

Ранняя клубника в мае не представляет опасности для здоровья. Однако важно приобретать и употреблять только качественные ягоды. Об этом aif.ru сообщил председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов.

Специалист напомнил, что многая продукция, которую называют клубникой, на самом деле является садовой земляникой. Однако опасаться таких майских ягод не стоит, поскольку они выращены по всем технологиям.

По словам садовода, существуют нейтральнодневные сорта, способные приносить плоды на протяжении всего года. Для этого в теплицах должен быть хороший свет, а также использоваться вода и необходимые удобрения. При этом качество таких ягод во многом зависит от их сорта.

«В плане содержания нитратов все более-менее нормально. Так что этого опасаться не надо. Большая часть ягоды выращена в специальных теплицах», — объяснил он.

Эксперт добавил, что некоторая качественная продукция поступает из других стран, в числе которых Турция, Узбекистан, Китай и Таджикистан.

Врач-диетолог Елена Соломатина до этого говорила, что при выборе вкусной и полезной клубники в первую очередь следует обращать внимание на степень ее спелости. Для этого нужно оценить аромат ягод, поскольку ранние плоды зачастую пахнут очень слабо. Кроме того, по ее словам, стоит оценить внешний вид клубники, в том числе — ее хвостик. Если он сухой и вялый, — это говорит о том, что ягоды долго хранились, их много часов везли, а потом держали на складах.

