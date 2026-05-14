Врач назвала несколько ключевых правил выбора полезной и вкусной клубники

При выборе вкусной и полезной клубники важно в первую очередь обращать внимание на степень ее спелости. Для этого нужно оценить аромат ягод – ранние плоды, как правило, пахнут очень слабо. Об этом в беседе с 360.ru рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Также она посоветовала оценить внешний вид ягоды, в том числе – ее хвостик. Если он сухой и вялый, то это говорит о том, что ягоды долго хранились, их много часов везли, а потом держали на складах.

«Помятые косточки говорят о том, что клубника уже заметно полежавшая», — добавила специалист.

По ее словам, свежая ягода должна быть красивой, упругой и блестящей, ее цвет должен быть равномерно ярко-красным или темно-красным в зависимости от сорта. Если на клубнике много белых и зеленых пятен – она незрелая.

Соломатина также призвала отказаться от ягод с темными точками и пятнышками, так как это признак скорого гниения. Если после мытья ягод на салфетке остаются маслянистые пятна, то это говорит о том, что их обработали фунгицидами для более долгого хранения, и вскоре они начнут гнить. Еще одним признаком того, что вскоре клубника испортится, является влага. Причем это правило распространяется и на другие ягоды – например, на черешню.

«Ягода, которая скоро сгниет, часто начинает пахнуть кислым, имеет пожухлую плодоножку, потемневшие семечки. Внутри она уже начинает бродить, перестает быть упругой, становится вялой», — отметила врач.

Она порекомендовала россиянам покупать клубнику в проверенных местах, подчеркнув, что при нарушении хранения и перевозки ягод в них могут появиться кишечная палочка, листерия, и возбудители дизентерии.

До этого диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова рассказала, что клубника может принести пользу для здоровья людей, если у них нет противопоказаний. Так, по ее словам, фитоэстрогены в ее составе помогают нормализовать женский гормональный баланс. Кроме того, эти ягоды могут помочь при хронических запорах и стимулировать аппетит у людей со сниженным аппетитом. В них также есть биофлавоноиды, что делает их полезными для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и укрепления сосудов.

Ранее россиянам рассказали, можно ли есть китайскую клубнику.