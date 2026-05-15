Врач назвала неожиданное целебное свойство клубники

Врач Павлюк: клубника полезна для сосудов и мозга

Клубника содержит большое количество антиоксидантов — это одно из главных ее полезных свойств. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила диетолог Наталья Павлюк.

«Именно антиоксиданты делают ее ценной для профилактики когнитивных нарушений и защиты клеток мозга», — отметила специалист.

Кроме того, благодаря биофлавоноидам клубника полезна для сосудов и сердца, добавила она.

По ее словам, фитоэстрогены, содержащиеся в ягоде, помогают поддерживать гормональный баланс в женском организме.

Что касается мужского здоровья, клубника не оказывает на него существенного влияния. Для профилактики аденомы простаты и проблем с предстательной железой обычно рекомендуют продукты, содержащие ликопин, например, томаты, указала врач.

