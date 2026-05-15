Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Общество

Врач назвала неожиданное целебное свойство клубники

Врач Павлюк: клубника полезна для сосудов и мозга
Виталий Тимкив/РИА Новости

Клубника содержит большое количество антиоксидантов — это одно из главных ее полезных свойств. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила диетолог Наталья Павлюк.

«Именно антиоксиданты делают ее ценной для профилактики когнитивных нарушений и защиты клеток мозга», — отметила специалист.

Кроме того, благодаря биофлавоноидам клубника полезна для сосудов и сердца, добавила она.

До этого Павлюк рассказала, как клубника влияет на мужское и женское здоровье.

По ее словам, фитоэстрогены, содержащиеся в ягоде, помогают поддерживать гормональный баланс в женском организме.

Что касается мужского здоровья, клубника не оказывает на него существенного влияния. Для профилактики аденомы простаты и проблем с предстательной железой обычно рекомендуют продукты, содержащие ликопин, например, томаты, указала врач.

Ранее эксперт рассказала, кому не стоит есть клубнику.

 
Теперь вы знаете
Грозит ли парам «проклятье седьмого года»? Когда на самом деле наступает кризис в отношениях
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!