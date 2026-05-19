Россиянам перечислили признаки плохого качества воды в бассейне в фитнес-клубе

Определить плохое качество воды в бассейне в фитнес-клубе можно по ее прозрачности, запаху, а также по состоянию плитки и поручней. Об этом газете «Известия» рассказал совладелец загородного клуба «Лапино Фитнес» Эмиль Халимов.

По словам специалиста, на плохое состояние воды в бассейне могут указывать ее мутная поверхность, резкий запах хлора, пена в углах, сухие переливные решетки и возникночение раздражения глаз. О появлении биопленки говорят темные или зеленоватые швы плитки рядом с водой и скользкие поручни.

Эксперт подчеркнул, что в качественном бассейне разделительная линия на противоположном конце должна быть хорошо заметна даже во время самой сильной загрузки.

Халимов объяснил, что нормы качества воды регулируются СанПиН и СП. Уровень свободного хлора должен составлять от 0,3 до 0,5 мг/л, а связанного — не превышать 0,2 мг/л. Сотрудники должны делать замеры каждые четыре часа, а также предоставлять журнал производственного контроля по просьбе посетителя.

«Сразу выносят и листают — значит, клуб уверен в воде. Идут к менеджеру и тянут время — значит, привычки контроля нет», — отметил специалист.

При этом, по его словам, перед походом в бассейн следует уточнить систему обеззараживания воды, наличие автоматической станции дозирования реагентов и точное время полного водообмена.

Врач-дерматолог, косметолог Татьяна Егорова до этого говорила, что густая борода и наличие волос на теле посетителя бассейна не представляют эпидемиологической угрозы для других клиентов, если они соблюдают правила базовой гигиены, а воду качественно дезинфецируют.

