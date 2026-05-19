Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Россиянам перечислили признаки плохого качества воды в бассейне в фитнес-клубе

Эксперт Халимов: на плохое качество воды в бассейне указывает резкий запах хлора
Oleh Dubyna/Shutterstock/FOTODOM

Определить плохое качество воды в бассейне в фитнес-клубе можно по ее прозрачности, запаху, а также по состоянию плитки и поручней. Об этом газете «Известия» рассказал совладелец загородного клуба «Лапино Фитнес» Эмиль Халимов.

По словам специалиста, на плохое состояние воды в бассейне могут указывать ее мутная поверхность, резкий запах хлора, пена в углах, сухие переливные решетки и возникночение раздражения глаз. О появлении биопленки говорят темные или зеленоватые швы плитки рядом с водой и скользкие поручни.

Эксперт подчеркнул, что в качественном бассейне разделительная линия на противоположном конце должна быть хорошо заметна даже во время самой сильной загрузки.

Халимов объяснил, что нормы качества воды регулируются СанПиН и СП. Уровень свободного хлора должен составлять от 0,3 до 0,5 мг/л, а связанного — не превышать 0,2 мг/л. Сотрудники должны делать замеры каждые четыре часа, а также предоставлять журнал производственного контроля по просьбе посетителя.

«Сразу выносят и листают — значит, клуб уверен в воде. Идут к менеджеру и тянут время — значит, привычки контроля нет», — отметил специалист.

При этом, по его словам, перед походом в бассейн следует уточнить систему обеззараживания воды, наличие автоматической станции дозирования реагентов и точное время полного водообмена.

Врач-дерматолог, косметолог Татьяна Егорова до этого говорила, что густая борода и наличие волос на теле посетителя бассейна не представляют эпидемиологической угрозы для других клиентов, если они соблюдают правила базовой гигиены, а воду качественно дезинфецируют.

Ранее была названа опасная инфекция, которую можно привезти с моря.

 
Теперь вы знаете
Снятие санкций с российской нефти, единое пособие по новым правилам и вандализм в Эрмитаже. Что нового к утру 19 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!