Дерматолог объяснила, можно ли заразиться в бассейне из-за бороды

Oleh Dubyna/Shutterstock/FOTODOM

Густая борода и наличие волос на теле не представляют эпидемиологической угрозы для посетителей бассейны, если они соблюдают правила базовой гигиены, а воду качественно дезинфецируют. Об этом газете «Известия» рассказала врач-дерматолог, косметолог Татьяна Егорова.

По словам эксперта, в бассейне следует использовать плавательную шапочку не для защиты от различных инфекций, а ради предотвращения попадания волос в воду и засорения фильтрационных систем.

«Мужчинам с густой бородой скорее будет некомфортно в бассейне. И возможно, что у них может быть, например, себорейный дерматит, потому что кожа плохо просыхает под покровом бороды. Но сами мужчины с бородой туда инфекцию никакую не принесут», — объяснила врач.

Специалист подчеркнула, что при отсутствии должного ухода могут произойти только бытовые загрязнения, а не инфекционные риски для всех посетителей. Сильной разницы между наличием волос на лице и теле с точки зрения безопасности нахождения в бассейне нет.

По словам дерматолога, главным фактором безопасности является санитарное состояние самого бассейна. В случае плохой дезинфекции воды есть риск заразиться инфекциями, в числе которых хламидии.

Инженер, начальник управления технической политики и автоматизации ГК «Росводоканал» Илья Чучалин до этого рассказал «Газете.Ru», что многие хоть раз в жизни сталкивались с водой из-под крана, которая пахнет хлоркой. По его словам, в быту этот аромат называют запахом «хлорки», но для обеззараживания на больших станциях сейчас она не применяется.

