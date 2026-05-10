Врач объяснила, почему нельзя давить найденного на теле клеща

Раздавливать клеща во время удаления опасно, поскольку это может повысить риск заражения инфекциями. Об этом РИА Новости рассказала заведующая отделом эпидемиологии Центра гигиены и эпидемиологии в Приморском крае Любовь Семейкина.

По словам специалиста, при раздавливании инфицированная слюна или содержимое желудка клеща могут попасть в ранку, что увеличивает вероятность заражения.

Семейкина подчеркнула, что извлекать клеща нужно осторожно, стараясь не сдавливать его тело.

Больше половины россиян признались, что привыкли не защищаться от укусов клещей во время выездов на природу. Согласно результатам исследования kp.ru, 52% респондентов никак не защищаются от клещей. При этом одни из этих россиян уверены, что не встретят этих паразитов дома, а в лес они вовсе не ходят. Другие опрошенные заявили, что не принимают меры даже во время прогулок на природе, надеясь, что не встретят там клещей.

Ранее инфекционист рассказал, как клещи выслеживают жертву по запаху и теплу.