Россиян призвали не использовать устаревшие репелленты для защиты от клещей

Биолог Хряпин посоветовал не использовать ДДТ для защиты от клещей

Использовать ДДТ (C14H9Cl5, инсектицид, дуст) для борьбы с клещами крайне опасно. Об этом в беседе с «Ридусом» предупредил биолог Роман Хряпин.

«Уничтожить всех клещей практически нереально. В СССР распылялся ДДТ, что в моменте решало проблему, но становилось катастрофой для экологии. <...> Это и огромный вред здоровью человека. Лучше не возвращаться к таким практикам», — сказал эксперт.

Для профилактики укусов он посоветовал ходить в застегнутой одежде светлых тонов, чтобы вредители на ней были хорошо видны. Также, по его словам, следует использовать современные репелленты и проявлять максимальную осторожность, находясь на природе.

Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, с начала сезона в России зафиксировали более 43 тыс. обращений в медучреждения после укусов клещей.

В ведомстве отметили, что эпидемиологическая ситуация по клещевым инфекциям в стране остается стабильной. В 2026 году прививку от клещевого вирусного энцефалита сделали уже более 2,2 млн человек.

