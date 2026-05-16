ООН и страны Европы хранят молчание о «лингвистическом геноциде» в отношении русского языка на Украине. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на министерской встрече БРИКС в Нью-Дели, его цитирует РИА Новости.

«Неприемлемо, когда взращенный Западом нацистский режим в Киеве законодательно запретил русский язык. Не говоря уже о том, что русский — один из официальных языков ООН», — сказал министр, подчеркнув, что РФ будет отстаивать закрепленное в Уставе ООН требование уважать языковые, религиозные права человека.

По словам Лаврова, ни генсек ООН, ни европейские лидеры, которые общаются с Владимиром Зеленским, никак не реагируют на «лингвистический геноцид» русского языка на Украине, «храня при этом полное молчание».

В начале мая стало известно, что украинские власти намерены учредить координационный совет по языковой политике. Он сосредоточится на поддержке украинского языка и противодействии влиянию русского. Как заявила языковой омбудсмен Елена Ивановская, цель работы органа — сделать украинский языком межнационального общения. Она подчеркнула, что Украина является полиэтничным государством, и сейчас русский язык по-прежнему сохраняет роль языка межнационального взаимодействия.

Ранее Зеленского обвинили в попытках лишить народ права общаться на русском языке.