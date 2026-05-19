В РФ десятки тысяч семей смогут получить единое пособие благодаря смягчению критериев

В России 74 тысячи многодетных семей смогут получить единое пособие в 2026 году благодаря смягчению критериев. Об этом рассказал РИА Новости глава Минтруда Антон Котяков.

«По предварительным расчетам, благодаря смягчению требований к уровню дохода многодетных семей, единое пособие в размере 50% на ребенка в 2026 году смогут дополнительно получить 74 тысячи многодетных семей», — уточнил министр.

По словам Котякова, в них воспитываются свыше 230 тысяч детей.

До этого первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая сообщила, что многодетные семьи, чей среднедушевой доход превышает региональный прожиточный минимум не более чем на 10%, с 22 мая смогут получать единое пособие на каждого ребенка в размере 50% от прожиточного минимума в регионе.

Парламентарий отметила: на эти выплаты претендуют те, кто с 1 января 2026 года подавал заявление на единое пособие, но получил отказ.

Ранее Минтранс РФ предложил ввести новую меру поддержки для многодетных семей.