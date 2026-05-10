В Госдуме рассказали о новых правилах получения единого пособия многодетными семьями

Многодетные семьи, чей среднедушевой доход превышает региональный прожиточный минимум на 10 и менее процентов, с 22 мая смогут получать единое пособие на каждого ребенка в размере 50% от прожиточного минимума в регионе. Об этом сообщила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в беседе с РИА Новости.

«Для детей из многодетных семей при условии, что доход семьи равен прожиточному минимуму плюс 10%, с этого года появляется возможность получать единое пособие на каждого ребенка в размере 50% от прожиточного минимума», — сказала депутат.

Она отметила, что на эти выплаты смогут претендовать те, кто с 1 января 2026 года подавал заявление на единое пособие, но получил отказ.

С 2026 года в России начала действовать ежегодная семейная выплата для работающих родителей, у которых есть двое и более детей. По сути, речь идет о возврате части уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Россияне могут получить более 100 тыс. рублей за счет выплаты в ряде случаев, сообщил «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

