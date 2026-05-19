Появилась информация о числе посетивших Россию граждан ЕС

РИА Новости: более 70 тысяч граждан ЕС въехали в Россию с начала 2026 года

С начала 2026 года в Россию въехали свыше 70 тысяч граждан Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статистики.

Уточняется, что за рассматриваемый период 71 730 граждан ЕС въехали на территорию России, из них порядка 30 тысяч приезжали в частном порядке.

В качестве туристов страну посетили 19 513 человек, 7818 совершили деловой визит, 2296 европейцев приезжали по работе, 863 — по учебе.

Германия возглавила список стран, граждане которых чаще всего прибывали в РФ. Кроме того, в первую пятерку вошли Эстония, Латвия, Литва и Италия.

18 мая специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов заявил «Газете.Ru», что Китай может выйти на первое-второе место среди самых популярных зарубежных направлений для российских туристов, если двусторонний безвизовый режим будет продлен после конца 2026 года.

Ранее отток русских туристов спровоцировал массовое закрытие бизнеса в чешских Карловых Варах.