Отток русских туристов спровоцировал массовое закрытие бизнеса в чешских Карловых Варах

Почти 18 тыс. компаний закрылись в чешских Карловарском крае за последние шесть лет в связи с оттоком туристов из России. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные Чешского статистического управления.

С 2020 года российских туристов сократилось почти на 93%. В итоге часть санаториев региона были вынуждены закрыться или сменить профиль работы. С начала резкого снижения турпотока из России работу прекратили 17 872 компании.

В 2019 году курорты Карловых Вар посетили 83 048 россиян, но в 2020 году их число снизилось до 18 811. К 2025 году показатель упал до 6 355 человек, что стало минимумом за последние три года.

Пик закрытия предприятий пришелся на 2023 год — тогда к отсутствию туристов из РФ добавились последствия пандемии COVID-19. За тот период в крае было ликвидировано 8 853 экономических субъекта.

Мэр Карловых Вар Андреа Пфеффер-Ферклова в 2023 году отмечала, что именно граждане России были основными клиентами местных курортов, а их уход критически отразился на экономике города.

