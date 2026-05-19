Стало известно о последствиях стрельбы в Исламском центре Сан-Диего

В результате стрельбы в Исламском центре Сан-Диего не выжили три человека

В результате стрельбы в Исламском центре города Сан-Диего в штате Калифорния три человека не выжили. Об этом сообщает телеканал CNN.

По предварительной информации, огонь открыли двое несовершеннолетних. Позже их без признаков жизни обнаружили в автомобиле недалеко от места происшествия.

По словам начальника городской полиции Скота Уолла, правоохранители не применяли оружие против подозреваемых. Он предположил, что преступление было совершено «на почве ненависти».

В настоящее время в здании Исламского центра находятся до 100 полицейских. Директор ФБР Кэш Патель заявил, что для расследования преступления будут использованы все ресурсы ведомства. О происшедшем поставили в известность президента США Дональда Трампа.

