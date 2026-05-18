Война США и Израиля против Ирана
В США в районе исламского центра произошла стрельба

В Сан-Диего у исламского центра произошла стрельба, на месте работает полиция
Стрельба произошла в районе исламского центра в городе Сан-Диего в американском штате Калифорния, на месте находится полиция. Об этом сообщает полицейский департамент города в соцсети X.

«Полиция Сан-Диего находится на месте происшествия в исламском центре Сан-Диего на улице Экстром-авеню в связи с сообщением об активном стрелке», — говорится в публикации.

Мэр города Тодд Глория также заявил, что на месте происшествия находятся экстренные службы, они активно работают над защитой сообщества и обеспечением безопасности района.

12 мая в университетском городке Кембридж в США рецидивист открыл стрельбу из винтовки в тот день, когда должен был решаться вопрос о его условно-досрочном освобождении. По данным SHOT, стрелком оказался Тайлер Браун. До этого он уже отбывал пятилетний срок за нападения с оружием на сотрудников силовых структур. В день стрельбы он должен был прийти на встречу с инспектором, который рассматривал вопрос о его освобождении.

Ранее на юге Франции произошла стрельба, пострадали шесть человек.

 
