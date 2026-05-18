В Испанию прибыл лайнер, на борту которого произошла вспышка гастроэнтерита

La Razon: лайнер Ambition после вспышки гастроэнтерита прибыл в Бильбао
Круизный лайнер Ambition, на борту которого зафиксировали случаи заболевания гастроэнтеритом, прибыл в порт на севере Испании. Об этом сообщает La Razon.

По данным издания, судно пришвартовалось в гавани города Бильбао.

В публикации уточняется, что всего на борту находятся 1 750 человек — пассажиры и члены экипажа. На момент прибытия лайнера в Бильбао было выявлено 30 активных случаев кишечной инфекции.

Ambition в мае прибыл в Бордо с Шетландских островов. 8 числа судно покинуло Белфаст, а на следующий день прибыло в Ливерпуль. После этого лайнер отправился в двухнедельное путешествие во Францию и Испанию. Массовое распространение кишечной инфекции, вызванной норовирусом, началось после посадки пассажиров в Ливерпуле.

Изначально сообщалось, что на борту находятся 514 членов экипажа и 1187 пассажиров. Оператор судна Ambassador Cruise Line заявлял, что симптомы заболевания появились у одного члена экипажа и 48 пассажиров. Одного мужчину — пожилого гражданина Великобритании — спасти не удалось. Впоследствии было решено изолировать людей на борту Ambition.

Ранее здоровым пассажирам лайнера Ambition разрешили ходить на экскурсии.

 
