Здоровым пассажирам лайнера, где вспыхнул норовирус, разрешили ходить на экскурсии

Пассажиры лайнера Ambition, на котором была зафиксирована вспышка норовируса, разрешили ходить на экскурсии, если нет симптомов заболевания. Об этом сообщила компания-владелец судна Ambassador Cruise Line, передает РИА Новости.

«Гости теперь могут сойти с судна, и все запланированные экскурсии будут продолжаться в соответствии с планами», — говорится в сообщении.

До этого французские власти отменили карантин для круизного лайнера и разрешили высадку тем, у кого нет симптомов заболевания.

Всего на борту находятся 1187 пассажиров, преимущественно из Ирландии и Великобритании, а также 514 членов экипажа. По данным оператора судна Ambassador Cruise Line, симптомы желудочно-кишечного расстройства проявились у 48 пассажиров и одного члена экипажа. Анализы заболевших делают в больнице Бордо.

Норовирус — высокозаразный возбудитель гастроэнтерита, протекающего в острой форме с диареей и рвотой, на фоне которых у больного начинается обезвоживание.

Лайнер Ambition вышел из Белфаста 8 мая, на следующий день зашел в Ливерпуль, а затем отправился в двухнедельное путешествие во Францию и Испанию. Массовое распространение кишечной инфекции на борту началось после посадки пассажиров в Ливерпуле.

В Ambassador Cruise Line заверили, что санитарные меры были усилены после первых же жалоб на ухудшение самочувствия пассажиров.

