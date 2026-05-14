Здоровым пассажирам лайнера, где вспыхнул норовирус, разрешили ходить на экскурсии

Captain Wang/Shutterstock/FOTODOM

Пассажиры лайнера Ambition, на котором была зафиксирована вспышка норовируса, разрешили ходить на экскурсии, если нет симптомов заболевания. Об этом сообщила компания-владелец судна Ambassador Cruise Line, передает РИА Новости.

«Гости теперь могут сойти с судна, и все запланированные экскурсии будут продолжаться в соответствии с планами», — говорится в сообщении.

До этого французские власти отменили карантин для круизного лайнера и разрешили высадку тем, у кого нет симптомов заболевания.

Всего на борту находятся 1187 пассажиров, преимущественно из Ирландии и Великобритании, а также 514 членов экипажа. По данным оператора судна Ambassador Cruise Line, симптомы желудочно-кишечного расстройства проявились у 48 пассажиров и одного члена экипажа. Анализы заболевших делают в больнице Бордо.

Норовирус — высокозаразный возбудитель гастроэнтерита, протекающего в острой форме с диареей и рвотой, на фоне которых у больного начинается обезвоживание.

Лайнер Ambition вышел из Белфаста 8 мая, на следующий день зашел в Ливерпуль, а затем отправился в двухнедельное путешествие во Францию и Испанию. Массовое распространение кишечной инфекции на борту началось после посадки пассажиров в Ливерпуле.

В Ambassador Cruise Line заверили, что санитарные меры были усилены после первых же жалоб на ухудшение самочувствия пассажиров.

Ранее россиянам назвали главные опасности норовируса.

 
