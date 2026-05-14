Пассажирам лайнера Ambition разрешили сойти на берег после вспышки норовируса

Французские власти отменили карантин для круизного лайнера Ambition, который встал в Бордо из-за вспышки норовируса, и разрешили высадку тем, у кого нет симптомов заболевания. Об этом сообщает The Guardian.

На борту находятся 1187 пассажиров, преимущественно из Ирландии и Великобритании, а также 514 членов экипажа. По данным оператора судна Ambassador Cruise Line, симптомы желудочно-кишечного расстройства проявились у 48 пассажиров и одного члена экипажа. Анализы заболевших делают в больнице Бордо.

Более суток до отмены карантина более 1,7 тысячи человек сидели на лайнере взаперти. Один из заболевших — 92-летний британец — не выжил. По предварительной оценке медиков, этот исход не был непосредственно связан с воздействием норовируса.

Норовирус — высокозаразный возбудитель гастроэнтерита, протекающего в острой форме с диареей и рвотой, на фоне которых у больного начинается обезвоживание.

Лайнер Ambition вышел из Белфаста 8 мая, на следующий день зашел в Ливерпуль, а затем отправился в двухнедельное путешествие во Францию и Испанию. Массовое распространение кишечной инфекции на борту началось после посадки пассажиров в Ливерпуле.

В Ambassador Cruise Line заверили, что санитарные меры были усилены после первых же жалоб на ухудшение самочувствия пассажиров.

