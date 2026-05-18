Бежавшему из РФ экс-депутату Госдумы дали пожизненное за убийство и рейдерство

Бывший депутат Госдумы Магомед Гаджиев (признан в РФ иностранным агентом) заочно приговорен к пожизненному лишению свободы, а его брат Ахмед Гаджиев — к 10 годам колонии строгого режима за организацию убийства и вымогательство в особо крупном размере. О решении Верховного суда Республики Дагестан сообщает Telegram-канал «Фемида Дагестана».

Кроме того, оба брата должны выплатить штрафы в размере 900 тысяч рублей каждый. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Согласно материалам уголовного дела, в 2011 году Магомед Гаджиев через посредников организовал убийство ректора Института теологии Максуда Садикова. Вечером 7 июня киллеры расстреляли Садикова во дворе его дома в Махачкале. Под пули попал и оказавшийся рядом племянник жертвы. От полученных огнестрельных ранений оба скончались на месте.

Параллельно братья Гаджиевы разработали план по завладению контрольным пакетом акций ЗАО «Судоремонт». Используя служебное и политическое положение, они угрожали владельцу предприятия физической расправой, вынудив его переоформить 52% акций на подконтрольных им подставных лиц. Ущерб от рейдерского захвата превысил 93 млн рублей.

Оба фигуранта скрылись от следствия, покинули страну и объявлены в международный розыск. Сожительница, сын и сестра Магомеда Гаджиева внесены в список экстремистов, поскольку участвовали в финансовой поддержке Украины и управляли активами, обеспечивавшими деятельность экс-депутата за рубежом. Суд передал в собственность государства их имущество в Москве, Подмосковье и Дагестане общей стоимостью более 2 млрд руб.

Ранее экс-депутата Гаджиева отдали под суд в Киеве.

 
