Суд признал экстремистской и запретил семью экс-депутата Гаджиева. Он покинул Россию и поддерживал ВСУ

Семья экс-депутата Госдумы Гаджиева запрещена в России за экстремизм
true
true
true
close
Илья Питалев/РИА Новости
Суд в Махачкале признал экстремистами бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева*, его сожительницу, сына и сестру. По данным Генпрокуратуры, они участвовали в финансовой поддержке Украины и управляли активами, обеспечивавшими деятельность Гаджиева за рубежом. Суд передал в собственность государства их имущество в Москве, Подмосковье и Дагестане общей стоимостью более 2 млрд руб.

21 ноября Советский районный суд Махачкалы, рассмотрев иск Генеральной прокуратуры, признал экстремистами Магомеда Гаджиева (признан в РФ иностранным агентом), его сожительницу Нину Коломийцеву, сына Магомедрасула Гаджиева и сестру Раисат Гаджилову.

«Суд признал Гаджиева М. Т., его сына, сестру и сожительницу участниками экстремистского объединения. В связи с установленными фактами оказания с их стороны материальной и иной поддержки вооруженной агрессии киевского режима против народа Донбасса запретил их деятельность на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Дагестана.

Магомед Гаджиев представлял Дагестан в Госдуме от партии «Единая Россия» с 2004 по 2019 год. До избрания он занимал должности в системе налоговых органов, работая заместителем руководителя управления министерства по налогам и сборам по Дагестану и Южному федеральному округу. В марте 2023 года румынское издание RBN со ссылкой на полученные документы сообщило, что Гаджиев в ходе попыток оформить европейское гражданство выражал готовность передавать чувствительные сведения и демонстрировал позицию против проведения военных действий на Украине. В мае того же года Минюст включил Гаджиева в список иноагентов, указав, что он за пределами РФ был готов взаимодействовать с иностранными структурами и заявлял о поддержке украинских властей. Спустя несколько дней «Единая Россия» сообщила об исключении Гаджиева «за действия, дискредитирующие партию». В феврале 2024 года МВД объявило его в розыск по делу об организации убийства ректора махачкалинского Института теологии и международных отношений Максуда Садикова.

Суд установил, что после начала военной операции на Украине Магомед Гаджиев, покинув Россию, из-за рубежа поддерживал действия ВСУ, предоставлял финансовую помощь украинским военным и оправдывал санкции против РФ.

Коломийцева, по данным Генпрокуратуры, активно поддерживала экстремистские действия Гаджиева, распространяла информацию, дискредитирующую российскую армию в ходе СВО, а также осуществляла финансирование Украины через СМИ и видеоролики.

Сын и сестра экс-депутата управляли его активами, помогая обеспечивать финансовую поддержку экстремистской деятельности.

Таким образом, все четверо «образовывали группу, деятельность которой подлежит запрету на территории России».

Вдобавок, несмотря на выезд за границу, Гаджиев продолжал владеть ликвидным имуществом в России, которое «способствовало его деятельности». Его компании, в том числе ООО «Усадьба в Кадашах», владели коммерческой недвижимостью, элитным жильем и земельными участками в Москве, Подмосковье и Дагестане на сумму более 2 млрд руб. Также под контролем семьи находился бизнес по добыче песчано-гравийной смеси на Чирюртовском месторождении в Дагестане, а прибыль выводилась через нелегальные схемы в США и Францию.

«С целью лишения экстремистов финансовой базы» суд удовлетворил требование Генпрокуратуры и передал в государственную собственность активы семьи Гаджиевых, включая 100% долей в «Усадьбе в Кадашах», недвижимость общей кадастровой стоимостью 229 млн руб., а также денежные средства и 52 объекта недвижимости в Москве и Подмосковье, включая здания в бизнес-центре на Третьяковке и торговом центре «Модный сезон».

*  признан в РФ иностранным агентом
