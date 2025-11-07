На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Адвокаты экс-депутата Гаджиева рассказали о его сотрудничестве с западными спецслужбами

Экс-депутата Гаджиева обвинили по делу о присоединении Крыма к России
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Адвокаты бывшего депутата Государственной думы Магомеда Гаджиева (признан в РФ иностранным агентом) заявили в Печерском суде Киева о его сотрудничестве с западными структурами, представив его как жертву политических преследований.

Ранее в Печерском суде Киева состоялось очередное заседание по делу бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева, признанного в России иноагентом и бежавшего из страны. Киевская областная прокуратура обвиняет его по ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность государства), что предусматривает до 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

На заседании в Печерском суде Киева интересы Гаджиева представляли четыре адвоката. Адвокат Игорь Синиченко заявил, что Гаджиев выступил соавтором законопроекта о присоединении Крыма под давлением российских спецслужб.

Аналогичным образом адвокат объясняет и голосование за собственный закон в Государственной Думе. Он напомнил, что сейчас бывшего депутата объявили в России иноагентом и преследуют по политическим мотивам. По словам его адвокатов, господин Гаджиев активно сотрудничал и продолжает сотрудничать со спецслужбами Украины, Евросоюза и США и предоставляет ценную информацию о стране-агрессоре.

В России Гаджиев был объявлен в розыск МВД по делу об убийстве ректора Института теологии и международных отношений Максуда Садикова. Следствие считает экс-депутата организатором этого преступления. В 2023 году Минюст России объявил Гаджиева иностранным агентом, поскольку тот находясь за пределами Российской Федерации, с целью получения иностранного гражданства выражал готовность сотрудничать с иностранными источниками и заявлял о поддержке властей Украины.

Речь идет о видеозаписи, где Гаджиев убеждал европейцев в том, что не является русским, говорил, что спонсирует ВСУ и готов продать тайны российских элит ради паспорта одной из стран ЕС.

Гаджиев четырежды избирался в Государственную думу, проведя в ней 18 лет. Помимо законопроекта о признании Крыма частью России, он являлся соавтором 300 законов, включая закон об иноагентах. После заявлений о поддержке Украины Гаджиева исключили из партии «Единая Россия». Глава Дагестана Сергей Меликов назвал экс-депутата трусом и предателем.

Генпрокуратура России обратилась в суд с требованием признать экстремистским объединением группу, созданную членами семьи Гаджиева. Прокуроры утверждают, что за раскрытие сведений закрытого характера экс-депутат получил от правительственных структур США не менее 45 миллионов долларов. По данным ведомства, через близких родственников Гаджиев владеет активами в России, прибыль от которых выводит за рубеж и использует для оказания финансовой помощи украинским военизированным формированиям.

