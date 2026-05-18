Названы продукты, которые обезвоживают организм в жару

В жаркую погоду важно не забывать о рационе питания, так как неправильный выбор продуктов может ухудшить состояние человека, обезвожить организм и привести к скачкам артериального давления. Об этом в беседе с RT предупредила врач-эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Маргарита Белоусова.

В первую очередь на питание во время жаркой погоды следует обратить внимание людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, почек, артериальной гипертензией, а также беременным женщинам, отметила врач. Она призвала отказаться от жирной и жареной пищи, так как они нагружают ЖКТ и нарушают терморегуляцию организма, что повышает риски перегрева.

Кроме того, в такую погоду следует ограничить потребление острого, так как это способствует потоотделению и обезвоживанию, отметила Белоусова.

«Кроме того, рекомендуется избегать копчёностей, консервов и солений: эти продукты задерживают жидкость в организме, что способно привести к отёкам и повышению артериального давления, — добавила врач. — Наряду с тем в жаркую погоду следует избегать сладких газированных напитков, потому что они могут лишь усиливать жажду».

Напитки с кофеином в жару, включая зелёный и чёрный чай, стоит ограничивать двумя чашками в день. Также важно отказаться от спиртного, которое мешает организму адаптироваться к жаре и повышает риск перегрева, отметила эндокринолог.

Она посоветовала выбирать лёгкую пищу, в том числе включать в рацион побольше свежих овощей, фруктов, ягод, нежирных видов рыбы и мяса, а также снизить количество напитков с сахаром. Для водного баланса важно ориентироваться на показатель в 1,5-2литра жидкости в день, а также на собственное чувство жажды и рекомендации врача при наличии хронических заболеваний. Лучше предпочесть чистую питьевую воду, минералку, травяные чаи, и домашние напитки без сахара с мятой и лимоном, заключила врач.

Напомним, синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин до этого предупредил, что в Москве и Московской области до конца рабочей недели задержится жаркая погода, воздух будет прогреваться в дневные часы до +32 градусов. Он также отметил, что включительно до среды не ожидается никаких осадков, погода будет малооблачная. В четверг и пятницу не исключено, что местами пройдут кратковременные дожди.

