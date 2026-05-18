В Минздраве молодежью сочли 39-летних россиян

Гериатр Минздрава Ткачева заявила, что молодежью можно считать людей до 39 лет 
PeopleImages.com - Yuri A/Shutterstock/FOTODOM

Людей в возрасте до 39 лет можно считать молодыми с биологической точки зрения. Об этом в беседе с ТАСС заявила главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева.

«Можно 39-летних считать молодежью, потому что увеличивается продолжительность жизни, сдвигаются границы возраста. Люди с точки зрения функциональности стареют медленнее. Они очень активны долго, хорошо выглядят», — сказала специалист.

11 мая академик РАН, эпидемиолог, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко заявил, что верхняя граница возраста молодежи, сейчас составляющая 35 лет, будет подниматься.

Он отметил, что этот процесс неизбежен, но только после того, как увеличится продолжительность жизни. Ученый напомнил, что до 2030 года продолжительность жизни в России должна составить 78 лет. В некоторых городах, в частности в Москве, эта планка уже достигнута, подчеркнул Онищенко.

1 ноября 2025 года возглавляющий Общественный совет при Минтруде РФ Константин Абрамов выступил с инициативой увеличить возрастной порог для молодежи в России.

Ранее в Госдуме объяснили, зачем в России поднимать возраст молодежи до 45 лет.

 
