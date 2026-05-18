В Подмосковье нашли мальчиков, сбежавших из детсада

Двух мальчиков, сбежавших с территории детского сада в подмосковном Чехове, нашли живыми. Об этом в Telegram-канале сообщил глава муниципального округа Михаил Собакин.

«Уважаемые жители! Дети найдены и переданы родителям!» — написал он.

Собакин поблагодарил всех неравнодушных за оказанную помощь.

18 мая Telegram-канал 112 сообщил, что в городе Чехове в Московской области двое пятилетних мальчиков сбежали из детского сада. Предварительно, они незаметно покинули территорию дошкольного учреждения во время дневной прогулки. Дети пролезли через ограду и убежали. На этом фоне сотрудники детсада обратились в правоохранительные органы, также к поискам подключились волонтеры.

В марте трое несовершеннолетних сбежали из детского сада в Иркутске и отправились гулять по городу. Дошкольное учреждение расположено на улице Карла Либкнехта. Одна из воспитателей, заметив пропажу детей, обратилась в полицию. Стражи порядка объехали дворы и детские площадки, в результате через 1,5 часа им удалось найти беглецов. Дети находились во дворе дома на улице Карпинская. Их доставили в отдел полиции, а затем передали родителям.

