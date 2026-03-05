В Иркутске воспитатели детсада потеряли детей во время прогулки

В Иркутске трое детей сбежали из детского сада во время прогулки

В Иркутске трое воспитанников детского сада сбежали с прогулки и гуляли по городу, пока их искала полиция, детей нашли через полтора часа и вернули родителям. Об этом сообщает ГУ МВД по Иркутской области.

Инцидент произошел утром 5 марта. Воспитатель детсада на улице Карла Либкнехта сообщила в полицию, что во время прогулки трое детей покинули территорию учреждения. На поиски ориентировали личный состав, экипажи ППС объезжали дворы и детские площадки.

Через полтора часа беглецов обнаружили во дворе дома на улице Карпинская. Их доставили в отдел полиции и передали родителям.

