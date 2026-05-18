Россиянам назвали популярный для путешествий регион в 2026 году

В 2026 году одним из популярных у россиян регионов для отдыха стала Орловская область. Об этом kp.ru сообщила директор АТОР Майя Ломидзе.

Эксперт рассказала, что в Орловской области туристы смогут увидеть голубые озера, усадьбы писателей и красивые поля.

«Средняя полоса России, захватывающая дух, нетронутая, не вылизанная, и в этом есть плюс», — подчеркнула Ломидзе.

По словам директора АТОР, путешественников привлекают размеренный темп жизни в регионе и возможность замедлиться. В этом месте россияне получат возможность попрактиковать спокойный и неспешный отдых.

До этого Ломидзе говорила, что летом 2026 года российским туристам стоит организовать поездку в Карелию. По ее словам, туда следует ехать в июле или в августе. В это время в регионе комары становятся менее активными, чем в первый месяц лета, а вода прогревается до 25-30 градусов тепла. Специалист также посоветовала отправиться в Калининград или в Ленинградскую область.

