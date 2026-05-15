В АТОР назвали лучшие места для отдыха в России летом 2026 года

Директор АТОР Ломидзе: летом россиянам стоит посетить побережье Балтики
Летом туристам стоит посетить побережье Балтики и другие курортные места России. Об этом kp.ru рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Эксперт посоветовала путешественникам организовать поездку в Карелию, поскольку, по ее словам, россияне нуждаются в пляжном отдыхе и солнце. Туда рекомендуется ехать в июле или в августе. В это время в регионе комары становятся менее активными, чем в первый месяц лета, а вода прогревается до 25-30 градусов тепла.

Директор АТОР также отметила Калининград и Ленинградскую область.

«Эти варианты подходят тем, кто любит нежаркую погоду и не очень горячее море. И еще Байкал. Не существует слов, чтобы передать то, что чувствуешь на его берегу», — отметила Ломидзе.

Основатель и руководитель компании по индивидуальному туризму Mayel Travel Майя Котляр до этого говорила, что россияне начали отказываться от поездок за границу, предпочитая проводить свой летний отпуск дома. По ее словам, одной из главных причин такой тендеции оказалось закрытие первичных потребностей, поскольку в текущем году значительно выросли цены на базовые товары и услуги, а также увеличилась налоговая нагрузка и ускорилась инфляция.

