На юге Китая произошло повторное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая, став вторым за последние сутки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на китайское сейсмологическое управление.

В публикации отмечается, что подземные толчки были зарегистрированы в 21:44 (16:44 мск) в городе Лючжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

18 мая сообщалось, что более 7 тысяч человек эвакуировали после землетрясения магнитудой 5,2 в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая. Во время подземных толчков серьезные повреждения получили минимум 13 жилых домов. На месте проводят поисково-спасательную операцию. Сейсмологическое управление Китая объявило третий уровень экстренного реагирования из четырех возможных, где первый считается максимальным.

Землетрясение произошло в 00:21 (19:21 мск 17 мая). В результате произошедшего два человека не выжили, один — пропал.

