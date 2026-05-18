В Подмосковье двое мальчиков сбежали из детского сада, их ищет полиция

Двое пятилетних мальчиков сбежали из детского сада в Чехове и пропали. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

«Предварительно, Костя и Мирон находились на дневной прогулке в детсаду Чехова. Там они незаметно ушли от воспитателя, пролезли через ограду и убежали», — говорится в сообщении.

Работники дошкольного учреждения обратились полицию. Сейчас детей разыскивают, к их поиску подключили волонтеров.

До этого в Иркутске трое воспитанников детского сада сбежали с прогулки и гуляли по городу, пока их искала полиция, детей нашли через полтора часа и вернули родителям. Воспитатель детсада на улице Карла Либкнехта сообщила в полицию, что во время прогулки трое детей покинули территорию учреждения. На поиски ориентировали личный состав, экипажи ППС объезжали дворы и детские площадки. Беглецов удалось найти. Сначала их доставили в отдел полиции, после чего передали родителям.

Ранее в Екатеринбурге двое двухлетних детей сбежали из детского сада и заблудились.