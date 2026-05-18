Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

В Подмосковье двое мальчиков сбежали из детского сада, их ищет полиция

112: в подмосковном Чехове двое мальчиков сбежали из детского сада
Telegram-канал 112

Двое пятилетних мальчиков сбежали из детского сада в Чехове и пропали. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

«Предварительно, Костя и Мирон находились на дневной прогулке в детсаду Чехова. Там они незаметно ушли от воспитателя, пролезли через ограду и убежали», — говорится в сообщении.

Работники дошкольного учреждения обратились полицию. Сейчас детей разыскивают, к их поиску подключили волонтеров.

До этого в Иркутске трое воспитанников детского сада сбежали с прогулки и гуляли по городу, пока их искала полиция, детей нашли через полтора часа и вернули родителям. Воспитатель детсада на улице Карла Либкнехта сообщила в полицию, что во время прогулки трое детей покинули территорию учреждения. На поиски ориентировали личный состав, экипажи ППС объезжали дворы и детские площадки. Беглецов удалось найти. Сначала их доставили в отдел полиции, после чего передали родителям.

Ранее в Екатеринбурге двое двухлетних детей сбежали из детского сада и заблудились.

 
Теперь вы знаете
Telegram умрет? Иран грозит обрубить интернет-кабели в Ормузском проливе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!