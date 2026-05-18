Психолог рассказала о влиянии роста популярности мужского декрета на рынок труда

Рост числа мужчин, уходящих в отпуск по уходу за ребенком, и распределение декретной нагрузки между двумя родителями снижают дискриминационные риски для женщин. Об этом газете «Известия» рассказала бизнес-психолог, кандидат экономических наук Екатерина Каталина.

По словам специалиста, работодатели в России начинают понимать, что паузу в карьере после рождения ребенка может сделать сотрудник любого пола.

«Особенно это важно в условиях кадрового дефицита, когда компаниям выгоднее удерживать опытных сотрудников, чем терять их из-за семейных обстоятельств», — подчеркнула она.

Психолог объяснила, что внедрение мужского декрета в обычную практику провоцирует изменения внутренней структуры компаний. Сейчас такая ситуация перестает восприниматься как нестандартный случай, поэтому бизнес начинает использовать ее как часть кадрового планирования. Компании заранее просчитывают варианты временного замещения или перераспределения рабочих задач.

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина до этого объяснила, что рост числа мужчин, уходящих в отпуск по уходу за ребенком, связан с их желанием участвовать в воспитании с первых дней жизни детей. По ее словам, современные отцы стали активнее включаться в уход за детьми сразу после рождения, тогда как раньше чаще подключались к воспитанию, когда ребенку исполнялось два-три года.

