В Госдуме объяснили рост числа отцов в декрете

Рост числа мужчин, уходящих в отпуск по уходу за ребенком, связан с их желанием участвовать в воспитании с первых дней жизни детей. Об этом сообщила ТАСС глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина.

Она отметила, что в этом нет нарушений, поскольку оба родителя в равной степени несут ответственность за воспитание. По ее словам, современные отцы стали активнее включаться в уход за детьми сразу после рождения, тогда как раньше чаще подключались к воспитанию, когда ребенку исполнялось два-три года.

Останина также указала, что ранее мужчины нередко испытывали неуверенность в обращении с младенцами, однако сейчас эта ситуация изменилась. По ее оценке, рост числа отцов в декрете свидетельствует о том, что детям стало уделяться больше внимания.

Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская сообщала, что доля мужчин среди получателей пособия по уходу за ребенком выросла примерно с 2 до 12,5%, а их общее число увеличилось в 6–9 раз с 2020 по 2025 год. При этом в декрет уходят и мужчины с высокой зарплатой.

Ранее в России изменили расчет страхового стажа, включив в него периоды отпуска по уходу за ребенком до 1,5 года для обоих родителей.