HR-эксперт наззвала причину роста числа уходящих в декрет отцов

HR-директор девелопера Level Group Валентина Романова в беседе с газетой «Известия» объяснила, почему в России растет число уходящих в декрет отцов.

По ее словам, здесь играет роль не только изменение общественных установок, но и экономика семьи: в некоторых сферах женщины начинают зарабатывать больше партнеров, и тогда оформление декрета на отца становится рациональным финансовым шагом.

«Юридически отец может оформить отпуск по уходу за ребенком до достижения им трех лет — полностью или частично вместо матери. При этом право на пособие сохраняется, если именно он официально уходит в отпуск по уходу», — напомнила Романова.

Другой фактор — новые форматы занятости. Отец может официально находиться в отпуске по уходу за ребенком и одновременно работать неполный день или удаленно, сохраняя пособие, добавила она.

До этого сообщалось, что доля мужчин среди получателей пособия по уходу за ребенком выросла примерно с 2% до 12,5%, а их общее число увеличилось в 6–9 раз с 2020 по 2025 год. При этом в декрет уходят и мужчины с высокой зарплатой.

Ранее в Госдуме предложили ввести льготы для отцов-декретников.