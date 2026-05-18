Стало известно, сколько туристов посетили Казань в майские праздники

В майские праздники Казань приняла свыше 220 тысяч туристов
В минувшие майские праздники Казань приняла на 13% больше туристов, чем в прошлом году. Об этом сообщил мэр города Ильсур Метшин. Его слова цитирует «БИЗНЕС Online».

«Длинные майские выходные стали всплеском туристической активности. Только за майские праздники мы приняли 225 тысяч туристов, иногородних и иностранных», — сообщил градоначальник.

Издание напоминает, что в 2025 году майские праздники продлились 8 дней, а в этом — всего 6.

До этого сообщалось, что в 2026 году одними из самых востребованных у россиян направлений для путешествий на автомобиле оказались Москва, Казань и Санкт-Петербург.

В рейтинг 10 самых популярных направлений для автопутешествий также вошли Краснодарский край, Ярославль, Нижний Новгород, Владимир, Псков, Кабардино-Балкария, Карелия и Белоруссия.

Ранее стало известно, какую прибыль принес Татарстану туристический налог в этом году.

 
