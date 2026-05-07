Стало известно, какую прибыль принес Татарстану туристический налог в этом году

По итогам первого квартала 2026 года муниципальные бюджеты Татарстана пополнились на 43,3 млн рублей за счет туристического налога. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online» со ссылкой на пресс-службу минфина республики. Уточняется, что большая часть этой суммы — 33,8 млн рублей (78% от общего объема) — поступила в Казань.

В настоящее время туристический налог действует в трех городах региона: Казани, Зеленодольске и Болгаре. Также его ввели в четырех сельских поселениях Зеленодольского района, трех — Спасского и семи — Верхнеуслонского района.

При этом в госкомитете Татарстана по туризму уточнили, что расширять перечень муниципалитетов, взимающих этот налог, пока не планируется.

Издание напоминает, что турналог действует в Татарстане с января 2025 года.

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Колесников до этого заявил, что туристический налог сегодня действует даже в тех регионах страны, где туризм почти не развивают — путешественники туда приезжают крайне редко, что делает норму избыточной. Отрасль, по его словам, находится под прессом налоговых сборов, поэтому данные нормы нуждаются в пересмотре.

Ранее одну категорию российских граждан призвали освободить от туристического налога.

 
