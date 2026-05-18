Москвичам рассказали о погоде до конца недели

В Москве и Московской области до конца рабочей недели задержится жаркая погода, воздух будет прогреваться в дневные часы до +32 градусов. Об этом в беседе с RT сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

«В течение всей рабочей недели будет держаться температура порядка +30…+32 градусов. В ночные часы будет +15…+20 градусов», — предупредил синоптик.

Он также отметил, что включительно до среды не ожидается никаких осадков, погода будет малооблачная. В четверг и пятницу не исключено, что местами пройдут кратковременные дожди. Также, по словам Ильина, в течение всей недели в столичном регионе будет дуть восточный ветер, его скорость не превысит 3-8 м/с.

Ближе к выходным жара немного спадёт – так, в воскресенье, 24 мая, по словам синоптика, ожидается до +20…+25 градусов.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что температура воздуха в столичном регионе на этой неделе на 10 градусов превышает климатическую норму. По его словам, жара задержится в столице на ощутимое время и установит новые рекорды – они придутся на 20 и 21 мая.

