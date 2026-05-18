В Германии планируют потратить миллиарды евро на укрепление гражданской обороны

Bild: власти ФРГ намерены направить 10 млрд евро на укрепление гражданской обороны
Власти Германии намерены до 2029 года направить на укрепление системы гражданской обороны €10 млрд. Это предусматривает проект главы МВД ФРГ Александера Добриндта, его рассмотрит правительство, сообщает Bild.

Германия планирует создать в МВД отдел гражданской обороны, закупив более 1 тыс. спецмашин и 110 тыс. кроватей, а также модернизировав ведомство технического содействия и наняв новых сотрудников.

Из проекта следует, что в стране создадут рабочие группы реагирования в 50 локациях, введут единые стандарты подготовки спасателей к химическим и ядерным угрозам, начнут обучение гражданской обороне в школах и внедрят в мобильное приложение карты с пунктами укрытия.

18 мая сообщалось, что немецкий автопроизводитель Daimler Trucks (доля Mercedes составляет 30%) получил несколько крупных заказов на тяжелые грузовики, внедорожники и фургоны от стран НАТО суммарным объемом несколько тысяч единиц техники. Франция запросила поставку 7 тыс. грузовиков Mercedes-Benz Zetros, а ФРГ и Литва оформили заказ на несколько сотен грузовых внедорожников Mercedes-Benz Arocs 6x6.

Ранее глава Минобороны Германии объяснил наращивание вооружений.

 
