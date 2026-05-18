Автомобильные заводы Германии загрузят оборонными заказами

Германский автопроизводитель Daimler Trucks (доля Mercedes составляет 30%) получил несколько крупных заказов на тяжелые грузовики, внедорожники и фургоны от стран НАТО суммарным объемом несколько тысяч единиц техники. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету Bild.

Франция запросила поставку 7 тыс. грузовиков Mercedes-Benz Zetros, а ФРГ и Литва оформили заказ на несколько сотен грузовых внедорожников Mercedes-Benz Arocs 6x6. Mercedes-Benz Zetros представляет собой тяжелый полноприводный грузовик повышенной проходимости двойного назначения. Mercedes-Benz Arocs является полноприводной версией модели Mercedes-Benz Actros для экстремальных условий бездорожья.

Mercedes в данный момент работает над интеграцией беспилотного вооружения в грузовые автомобили Zetros. В проекте принимает участие германский производитель беспилотников Quantum Systems, а заказчиком выступят ВС Франции.

Особый интерес со стороны европейских военных также представляют внедорожники Mercedes-Benz G-Class, фургоны Mercedes-Benz Sprinter и универсальные вездеходы Unimog.

До этого в России начали продавать дронопорты для БПЛА на легковой автомобиль. Мобильная станция с дроном, работающая в режиме 24/7, стоит 4,6 млн рублей.

Как уточняет производитель оборудования, установка спецплощадки возможна на крышу автомобиля, либо в кузов машины типа «пикап».

