Анонимные послания появились у дома девочки, которой порезали лицо в Подмосковье

В Подмосковье у дома девочки, которой порезали лицо, появились анонимные послания. Об этом со ссылкой на местных жителей сообщает rg.ru.

Жители поселка «Николины сады» рассказали, что нападение всколыхнуло все поселение. О злоумышленнике известно немного: он проживал здесь же и, по словам местных, имел нестабильную психику.

Мать пострадавшей девочки рассказала, что обеим дочерям сейчас остро требуется помощь психолога. Специалист уже начал работать со школьницами. На следующий день после выписки юной пациентки из медучреждения семья обнаружила у своего забора множество записок. Незнакомые люди желали ребенку сил и скорейшего восстановления. Женщина призналась, что такая волна поддержки тронула ее до слез.

Инцидент произошел 14 мая в Наро-Фоминском округе — 21-летний молодой человек подошел к двум сестрам, которые гуляли на улице, достал нож и без видимой причины несколько раз ударил им семилетнюю девочку. Нападавший порезал ей обе щеки, а также левый висок. Также ребенок получил ссадины и частичный перелом челюстно-лицевой части. Медики оказали малолетней помощь и отпустили домой.

Ранее суд арестовал мужчину, напавшего с ножом на семилетнюю девочку в Подмосковье.