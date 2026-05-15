Суд арестовал мужчину, напавшего с ножом на семилетнюю девочку в Подмосковье

Наро-Фоминский городской суд отправил в СИЗО молодого человека, обвиняемого в нападении с ножом на семилетнюю девочку в Московская область. Об этом сообщила пресс-служба судов региона.

Суд избрал С. Р. Валиев меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 14 июля 2026 года включительно.

По версии следствия, Валиев проходил по улице мимо двух маленьких девочек, после чего у него возник умысел расправиться с одной из них. Следователи считают, что мужчина нанес ребенку не менее трех ударов ножом. Довести преступление до конца ему помешали родители девочки.

Как уточняло МВД, 14 мая мужчина подошел к двум детям, гулявшим возле дома, достал нож и без видимой причины несколько раз ударил одну из девочек. Отец пострадавшей рассказывал, что дети шли в магазин, расположенный примерно в пяти метрах от дома.

В результате нападения ребенок получил телесные повреждения. У девочки диагностировали резаные раны лица и частичный перелом.

Отец обвиняемого заявил, что его сын страдает шизофренией, однако раньше не проявлял агрессии. Сам задержанный сообщил, что якобы слышал голоса, которые приказали ему напасть.

