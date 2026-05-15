«Порезал щеки и висок»: мужчина с ножом напал на девочку возле ее дома в Подмосковье

В Подмосковье страдающий шизофренией мужчина напал с ножом на девочку

В Подмосковье молодой человек с ножом напал на семилетнюю девочку. Ребенок получил резаные раны лица и частичный перелом. Отец нападавшего рассказал, что его сын страдает шизофренией, однако ранее не проявлял агрессии к окружающим. Сам задержанный заявил, что «слышал голоса, приказавшие напасть».

Мужчина с ножом напал на семилетнюю девочку в деревне Плесенское Наро-Фоминского округа Московской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Накануне 21-летний молодой человек подошел к двум девочкам, которые гуляли на улице, достал нож и без видимой причины несколько раз ударил им ребенка, рассказала Волк. Отец девочек уточнил, что инцидент произошел всего в пяти метрах от их дома , когда дочери отправились в магазин, который находится на въезде в деревню.

«Как объяснила старшая дочь, они вышли [за калитку], повернули и сзади на них напал мужчина <…> Напал почему-то именно на младшую», — поделился он в беседе с SHOT.

По информации Telegram-канала Baza, мужчина «порезал ей обе щеки, а также левый висок» . Кроме того, у ребенка диагностировали «ссадины ушной раковины, левого колена и локтя». Как выяснил SHOT, девочка также получила «частичный перелом челюстно-лицевой части».

Родители школьницы вызвали медиков, после чего ее доставили в больницу. Как сообщает РИА Новости, ребенку оказали необходимую медицинскую помощь, затем выписали. Девочка находится под амбулаторным наблюдением врача по месту жительства. Ее девятилетняя сестра не пострадала.

Семья пострадавшей школьницы лично незнакома с нападавшим. Он сбежал после нападения, однако подмосковные полицейские задержали его по горячим следам.

Региональное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело о покушении на убийство (часть 3 статьи 30, пункт «в» части 2 стать 105 УК РФ). Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования. Дело находится на контроле и в Наро-Фоминской городской прокуратуре.

Задержанному уже предъявлено обвинение. На допросе он не смог пояснить мотив совершенного преступления. Планируется назначение психолого-психиатрической и других судебных экспертиз. Следователь ходатайствует перед судом об аресте обвиняемого.

Что известно о задержанном?

Задержанный молодой человек страдает психическим расстройством, нуждается в постоянном приеме лекарств и ранее не проявлял агрессии к окружающим, рассказал его отец в беседе с 360.ru.

«У него шизофрения. Он был спокойным всегда, но чтобы на кого-то нападать — такого не было <…> Он только сам с собой разговаривал, хохочет. Обычно спокойный, но на месте не может стоять, постоянно ходит, двигается. Но агрессии не было, тем более такого масштаба», — поделился он.

Мужчина уточнил, что его сын обычно два месяца находился дома, а затем месяц проводил в больнице. О его состоянии собеседник издания уже рассказал родственнице пострадавшей девочки, однако личной встречи с ее родителями еще не было.

Источник РИА Новости подтвердил, что фигурант дела «является инвалидом с детства» и официально не трудоустроен. По информации Mo-24.ru, задержанный заявил, что «слышал голоса, приказавшие напасть».

Обвиняемый жил в том же населенном пункте, что и пострадавшая девочка. Местные жители замечали его «неадекватное поведение», узнал mk.ru.

«Видела его и семилетняя девочка, пострадавшая от преступника <...> [Мужчина] появлялся около участка ее родителей, и малышка обратила внимание на его балаклаву, которую «украшал» череп», — говорится в публикации.

Мать молодого человека работает владельцем пункта выдачи заказов, добавило издание.