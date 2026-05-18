Рособрнадзор объявил предостережения МФТИ и ЮФУ

Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований Южному федеральному университету (ЮФУ) и Московскому физико-техническому институту (МФТИ). Об этом сообщается в канале ведомства на платформе «Макс».

Рособрнадзор предложил принять меры по обеспечению соблюдения требований в рамках федерального государственного контроля в сфере образования.

МФТИ предостережение объявлено, в частности, за размещение неполных сведений на официальном сайте, а также за отсутствие разработанных и утвержденных образовательных программ. ЮФУ — за то, что вуз не разработал основную профессиональную образовательную программу высшего образования (программу магистратуры) и не обеспечивает открытость и доступность информации о реализуемых образовательных программах.

В конце апреля Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований национальному исследовательскому университету ИТМО, Московскому гуманитарно-экономическому университету, Московской международной академии, а также религиозной организации — учреждению профессионального религиозного образования Буддийский университет «Даши Чойнхорлин» имени Дамба Даржа Заяева.

Ранее в Минобрнауки объяснили переход на новую модель высшего образования.