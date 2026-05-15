Роскачество предупредило о новой схеме мошенничества перед ЕГЭ

Роскачество выявило новую двухэтапную схему обмана выпускников перед ЕГЭ. Об этом сообщили РИА Новости в Центре цифровой экспертизы организации.

По данным специалистов, злоумышленники за 1,5-2 тысячи рублей обещают подобрать ответы под конкретный вариант контрольно-измерительных материалов прямо во время экзамена. Для этого выпускнику предлагают пронести телефон на ЕГЭ и отправить номер варианта в чат.

Однако за сутки до экзамена вместо обещанных ответов школьники получают короткую видеоинструкцию. В ней мошенники заявляют, что из-за усиления контроля со стороны Рособрнадзора передавать реальные ответы якобы стало слишком рискованно. После этого подросткам предлагают купить «экспресс-подготовку» — видеокурсы с «методиками быстрого запоминания» и решения типовых задач. Стоимость таких материалов достигает пять тысяч рублей.

«Такой формат — гибрид мошенничества и психологического саботажа. Злоумышленники целенаправленно переводят жертву из состояния «поиска халявы» в состояние «экстренной учебы», чтобы вытянуть еще денег», — сказал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

До этого преподаватель Ольга Шестакова рассказала «Газете.Ru», что перед экзаменами школьникам часто предлагают купить якобы реальные варианты ЕГЭ. Она назвала такие «сливы» обманом, поскольку КИМы хранятся в условиях строгой секретности, а материалы печатаются непосредственно в день экзамена на базе пункта проведения, и никто со стороны не имеет к ним доступа.

В Рособрнадзоре также заявляли, что утечка КИМ до начала экзаменов невозможна: защита действует от разработки заданий до доставки материалов в пункт проведения экзамена и получения ключа расшифровки перед началом работы.

