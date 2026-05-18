Путин записал видеообращение для китайцев

Ушаков: Путин записал видеообращение к гражданам Китая перед визитом в Пекин

Президент России Владимир Путин записал видеообращение к гражданам Китая перед своим официальным визитом в Пекин. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в разговоре с «Известиями».

«В этом году вместо статьи мы записали видеообращение нашего президента к гражданам КНР, и оно будет распространено по соответствующим каналам», — сказал он.

Ушаков отметил, что видеообращение заменило статью или интервью, посвященное поездке в Китай.

Помощник президента РФ добавил, что Российско-китайские отношения достигли уровня всеобъемлющего стратегического партнерства, при этом взаимная торговля защищена от внешнего влияния, а поставки российской нефти в КНР в первом квартале выросли на 35%.

В ходе визита Владимира Путина в Китай президент проведет переговоры с лидером КНР СИ Цзиньпином, планируется обсуждение всего комплекса двусторонних отношений, включая проект «Сила Сибири-2», и подписание около 40 документов, 21 из которых пройдет в присутствии глав государств.

В свою очередь официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин обсудит с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в ходе предстоящего визита российского лидера в Пекин глобальные и региональные вопросы, представляющие интерес для обеих стран. Дипломат подчеркнул, что сотрудничество двух стран продолжает расширяться во многих сферах.

Ранее Путин заявил об укреплении партнерства России и Китая.