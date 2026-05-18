Из-за жары на московском транспорте начали бесплатно раздавать воду

В московском метро, МЦД, на вокзалах и причалах начали бесплатно раздавать бутилированную воду из-за аномальной жары. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного Департамента транспорта со ссылкой на его руководителя Максима Ликсутова.

По его словам, с 15:00 инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров раздавали воду на пяти станциях Филевской линии: «Кунцевская», «Филевский парк», «Кутузовская», «Студенческая» и «Пионерская», с 14:00 до 17:00 – на Ярославском, Казанском, Курском, Савеловском, Белорусском, Павелецком и Киевском вокзалах, а также на станциях МЦД «Площадь трех вокзалов» и «Тушинская».

С 14:00 сотрудники МТППК предлагали пассажирам воду в пригородной зоне Ленинградского вокзала и на станции МЦД-3 «Зеленоград-Крюково».

Бесплатные бутылки с водой также были доступны пассажирам «Аэроэкспресса» и экспресс-автобусов у станции метро «Ховрино».

Кроме того, бутилированную воду раздают сотрудники службы пассажирского сервиса ЦОДД на всех причалах регулярного речного электротранспорта, а также на двух прогулочных маршрутах – «Киевский» и «Китай-город».

В Дептрансе Москвы заверили, что следят за температурой воздуха и при необходимости обновят список станций, где организована раздача воды.

Жаркая погода, по прогнозам синоптиков, продержится в Москве и Московской области до конца рабочей недели. Завтра температура воздуха может превысить 30 градусов, приблизившись к рекордной отметке 19 мая 1979 года.

Ранее синоптики предупредили, что аномальная жара в Москве продлится до 22 мая.