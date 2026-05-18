Москвичам рассказали, когда ждать прохлады

Жаркая погода продержится в Москве и Московской области до конца рабочей недели. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

В пятницу, по его словам, возможны кратковременные дожди с грозами и шквалистым ветром, как раз из-за скопившегося за четыре дня тепла.

«Самый приятный сюрприз ждет жителей столицы на выходных. Жара спадет до более терпимых +24 °C. Это уже ближе к комфорту и спокойствию», — сказал Шувалов.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец до этого заявил, что во вторник столбики термометров могут приблизиться к рекордной для этого дня отметке и превысить 30°C. Он отметил, что это близко к температурному рекорду 19 мая 1979 года, когда было +30,2°C.

Ранее россиянам рассказали, как жара влияет на психику.