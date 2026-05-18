В Петербурге подросток нанес школьнику 23 удара ножом из-за политических взглядов

Разговор подростков о политике завершился поножовщиной в Петербурге

В Санкт-Петербурге поножовщина между подростками якобы произошла из-за политических разногласий. Об этом стало известно 78.ru.

По словам нападавшего, его спровоцировала группа подростков. Они якобы наставили на него перцовый баллончик и настойчиво интересовались его политическими взглядами.

Подозреваемый утверждает, что не стал отвечать и отогнал их, но вскоре его вызвали «на серьезный разговор», который перерос в конфликт, завершившийся поножовщиной.

Инцидент произошел 16 мая в кафе быстрого питания возле метро «Озерки». В ходе ссоры 17-летний юноша напал на оппонента и ударил его ножом не менее 23 раз.

15-летний подросток был доставлен в больницу. Медики диагностировали у него острую кровопотерю и ранения живота. Нападавшего задержали, возбуждено уголовное дело.

Ранее в Курске пьяный 15-летний подросток с отверткой напал на девочку.