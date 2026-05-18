Подросток 23 раза ударил ножом школьника в кафе Петербурга

В Санкт-Петербурге 17-летний подросток нанес 23 ножевых ранения 15-летнему школьнику в одном из кафе быстрого питания, пострадавший госпитализирован. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в кафе на Выборгском шоссе. Между двумя парнями вспыхнул конфликт. В ходе ссоры 17-летний юноша достал нож и напал на оппонента. Злоумышленник не менее 23 раз ударил школьника.

Пострадавший 15-летний подросток был доставлен в больницу. Медики диагностировали у него острую кровопотерю и тяжелые травмы. Нападавший задержан. Обстоятельства произошедшего выясняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого Росгвардия Петербурга задержала напавшего с ножом на подростка в парке в Колпино. Юноша катался в парке на велосипеде с друзьями. Внезапно взрослый посетитель парка резко дернулся в его сторону. Юноша остановился и сделал мужчине замечание, а тот достал из кармана нож и начал угрожать расправой. Приятели велосипедиста немедленно позвонили в полицию, после чего агрессивный гражданин попытался скрыться

