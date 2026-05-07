В Курске пьяный 15-летний подросток с отверткой напал на девочку

В Курске осудили подростка, напавшего на ребенка с отверткой
Суд в Курске вынес приговор 15-летнему подростку, который напал на несовершеннолетнюю с отверткой во дворе жилого дома. Об этом сообщает РИА «Курск».

Инцидент произошел около многоэтажки по улице Ильича. 15-летний подросток подошел к девочке и угрожая ей отверткой заставил ребенка отдать ему кейс от беспроводных наушников и пачку жвачки. Нападавшего быстро задержали, молодой человек уже имеет судимость и нигде не учится.

Суд признал его виновным в совершении разбоя, ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии. Кроме того, осужденный обязан выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей в доход государства.

До этого в Каспийске двое подростков напали на ребенка с инвалидностью и пытались украсть велосипед. Школьники начали дразнить его, угрожать и требовать отдать им транспорт. Ребенок закричал и заплакал, но нападавшие повалили его на землю и стали бить. Хулиганов прогнал прохожий. У мальчика диагностировали ушибы, ссадины и сотрясение мозга. Возбуждено уголовное дело.

Ранее подросток пытался украсть у мужчины сумку с 3,8 млн рублей по заданию мошенников.

 
