«Химия, физика — это колдовство»: Стерлигов призвал не отдавать детей в «поганые школы»

Предприниматель Герман Стерлигов резко раскритиковал современную систему школьного образования, заявив, что обучение в школах разрушает духовные ориентиры детей и противоречит религии. Свое мнение он выразил в беседе с «Абзацем».

«Все годы обучения в школе каждый школьник и школьница занимаются богохульством, потому что гуманитарные науки, литература, история — это богохульство. Лермонтов, Пушкин, Достоевский — это богохульство. История — это богохульство. А химия, физика и прочее — это колдовство. Это алхимия. И люди 10 лет занимаются алхимией и богохульством», — заявил Стерлигов.

По его мнению, многолетнее обучение в школе приводит детей к духовной деградации. Внешне это проявляется в том, что молодые люди становятся похожи на «папуасов» — надевают серьги, делают пирсинг и татуировки, отметил предприниматель.

Особую ответственность Стерлигов возложил на родителей, которые добровольно отправляют детей в «поганые школы».

«По Священному Писанию только одно наказание от Бога — смерть. И родители добровольно отдают своих детей на совершение тех преступлений, за которые наказание — смерть», — добавил он.

До этого Стерлигов предложил вернуть Юрьев день — когда россияне могли бы увольняться и менять работу. По его мнению, это особенно актуально для молодежи, которая «скачет, как блохи, по работам».

