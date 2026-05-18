Российскую пенсионерку спасли от редкой болезни, которую приняли за аллергию на цветы

На Урале пенсионерка впала в кому из-за запущенного гипотиреоза
EliteExposure/Shutterstock/FOTODOM

В Екатеринбурге врачи спасли 62-летнюю женщину, которая впала в гипотиреоидную кому. Это состояние встречается редко и в 80% случаев приводит к летальному исходу, пишет местный новостной портал E1.ru.

Пенсионерке резко стало плохо во время празднования ее дня рождения. Женщина начала отекать и задыхаться, а затем потеряла сознание. Близкие подумали, что у пенсионерки возникла аллергия на цветы — в этот день имениннице подарили много букетов.

Пациентку доставили в больницу, где диагностировали анафилактический шок и подключили к искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Врачи проводили стандартные процедуры при отеке Квинке, но женщине не становилось лучше, напротив, она еще больше опухла и впала в кому.

Позже выяснилось, что под аллергию на цветы замаскировалось редкое гормональное заболевание. У пенсионерки выявили запущенный гипотиреоз, симптомы которого при тяжелом течении напоминают аллергию.

Спустя месяц медикам удалось полностью стабилизировать состояние пациентки. Ее уже выписали из больницы, но еще предстоит реабилитация.

До этого врач-эндокринолог Екатерина Дудинская перечислила симптомы скрытого гипотиреоза. По ее словам, у пожилых людей на недостаток гормонов щитовидной железы могут указывать нарушения памяти и частые запоры. Также гипотиреоз может вызывать повышение уровня холестерина, боли в суставах и замедление сердцебиения. Дефицит гормонов щитовидной железы поражает мозг, вызывая нарушения походки, памяти, депрессию и психоз.

Ранее хирург перепутал органы и вырезал пациенту печень вместо селезенки.

 
