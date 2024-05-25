Россиянам рассказали о симптомах скрытого гипотиреоза

У пожилых людей на недостаток гормонов щитовидной железы могут указывать нарушения памяти и частые запоры. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на врача-эндокринолога РНИМУ им. Н. И. Пирогова Екатерину Дудинскую.

Пожилые люди подвержены развитию гипотиреоза — дефицита гормонов щитовидной железы. Однако его часто путают с другими заболеваниями, например, сердечной недостаточностью. Это связано с тем, что гипотиреоз может привести к замедлению сердцебиения и уменьшению объема циркулирующей крови. При этом возникают характерные для сердечной недостаточности симптомы: одышка, отеки, хроническая усталость.

Также гипотиреоз может вызывать частые запоры, повышение уровня холестерина, боли в суставах. Кроме того, дефицит гормонов щитовидной железы поражает мозг, вызывая нарушения походки, памяти, депрессию и психоз.

До этого врач рассказал, что осиплость голоса и проблемы с глотанием могут быть симптомами рака щитовидной железы.

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