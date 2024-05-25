проект

>

Россиянам рассказали о симптомах скрытого гипотиреоза

Эндокринолог Дудинская: нарушения памяти могут указывать на гипотиреоз

close
100%
Shutterstock

У пожилых людей на недостаток гормонов щитовидной железы могут указывать нарушения памяти и частые запоры. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на врача-эндокринолога РНИМУ им. Н. И. Пирогова Екатерину Дудинскую.

Пожилые люди подвержены развитию гипотиреоза — дефицита гормонов щитовидной железы. Однако его часто путают с другими заболеваниями, например, сердечной недостаточностью. Это связано с тем, что гипотиреоз может привести к замедлению сердцебиения и уменьшению объема циркулирующей крови. При этом возникают характерные для сердечной недостаточности симптомы: одышка, отеки, хроническая усталость.

Также гипотиреоз может вызывать частые запоры, повышение уровня холестерина, боли в суставах. Кроме того, дефицит гормонов щитовидной железы поражает мозг, вызывая нарушения походки, памяти, депрессию и психоз.

До этого врач рассказал, что осиплость голоса и проблемы с глотанием могут быть симптомами рака щитовидной железы.

Ранее врач рассказал о выздоровлении россиянина с 4-й стадией рака.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами